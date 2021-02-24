Еще более 500 новых случаев

В Киеве за минувшие сутки подтвердилось более полутысячи новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в течение минувших суток, 23 февраля, в украинской столице было зафиксировано 547 новых случаев заболевания коронавирусом, а в целом за все время пандемии заболели 135 676 жителей столицы.

За сутки болезнь подтвердилась у 295 женщин, 226 мужчин и 26 детей.

Также Кличко сообщил, что в течение суток в столице шесть человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего за все время пандемии в Киеве было зафиксировано 2606 летальных исходов от вируса.

Мэр столицы также сообщил о 76 госпитализированных пациентах в течение минувших суток.

Кроме того, есть информация, что за сутки 195 киевлян преодолели коронавирус, а всего за все время пандемии этот показатель составил 92 498 человек.

Кличко также назвал три района столицы, где было зафиксировано больше всего случаев коронавируса.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (102), Дарницком (99) и Днепровском (85)", - говорится в сообщении.

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Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в Минздраве объявили о дополнительных ограничениях: "на неделю закроют...".

Также Politeka писала, что на Прикарпатье не хватает кислорода, медики валятся с ног:»нужно было все закрывать раньше".