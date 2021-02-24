В Киеве будут судить злоумышленника, который нанес ножевые ранения женщине и обокрал ее

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, киевские оперативники задержали мужчину, который с ножом напал на прохожую. Мужчина угрожал женщине, а когда потерпевшая начала сопротивляться, он нанес ей несколько ножевых ранений, забрал мобильный телефон и скрылся. Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении преступления, на время следствия он будет находиться под стражей.

В полиции рассказали, что на месте преступления правоохранители опросили свидетелей данного инцидента и начали розыски нападавшего.

"Мы выяснили, что злоумышленник напал на женщину в подъезде дома, когда та возвращалась домой. Мужчина сначала угрожал ей ножом, а когда женщина отказалась отдавать личные вещи, то нападавший нанес ей несколько ножевых ранений в шею и руки, забрал мобильный телефон и скрылся", - рассказали правоохранители.

Злоумышленником оказался 29-летний житель Донетчины, который временно проживает в столичном хостеле. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. На время следствия мужчина будет находиться под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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