Вышла из дома и не вернулась

В Киеве разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице просят помощи в поисках 72-летней женщины, которая вышла из дома и исчезла. При этом точный день исчезновения женщины неизвестен - ориентировочно это 20-22 февраля.

"Внимание! Розыск! Просим помочь в розыске гражданки Игнатьевой Натальи Васильевны, 72 года (22.09.1948 года рождения). Вышла из дома примерно 20-22 февраля 2021 года по адресу: Киев, ул. Московская, д. 39 (Печерск) и не вернулась. При себе была женская сумочка темно-коричневая. Одета в короткое рыжее меховое пальто, черные кроссовки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у женщины есть отличная характеристика - длинная коса темного цвета.

"Контактный телефон: +38067 465-40-47 Игр или 102", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бориспольские патрульные вернули домой бабушку, которая не помнила, как туда добраться. Так, 2 февраля, около девяти часов вечера, полицейские получили вызов о том, что на улице Киевский Путь находится пожилая женщина и, вероятно, она потерялась. Уже через полчаса 79-летняя женщина была дома, ее доставили по адресу и передали сыну.

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