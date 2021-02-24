В столице произошел очередной скандал с водителем маршрутки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев media".

Так, киевлянин по имени Рома Литвиненко рассказал в соцсети о неприятном инциденте в столичной маршрутке - водитель отказался везти льготников, а именно пожилого мужчину и двух детей из многодетной семьи.

По словам киевлянина, дедушка с внуками хотел проехать по соответствующему удостоверению. Но водитель заявил, что бесплатно их не повезет. После этого маршрутчик вообще начал кричать на весь салон, что нечего было столько рожать. Также он пожаловался, что у него и без того много таких пассажиров ежедневно.

"Водитель кричал на весь салон: "Не*рен было их столько рожать, у меня таких каждый день до*рена, или плати, или выходи", – цитируют в посте прямую речь водителя.

Отмечается, что дедушка с детьми вынуждены были выйти из маршрутки, а когда пытались сфотографировать номерной знак, то горе-водитель едва не наехал на людей. По словам очевидцев, дети и пожилой мужчина пережили огромный стресс из-за грубости и хамства водителя.

"Когда мы сможем спокойно жить и пользоваться хотя бы тем, что нам положено?" - возмутился автор публикации.

Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.

Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.

Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "Убери свои деньги и освободи машину".