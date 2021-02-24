Киевского маршрутчика поймали в нетрезвом состоянии
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.
По данным правоохранителей, водитель собирался заступить на маршрут несмотря на то, что у него были явные признаки алкогольного опьянения. Более того, он уже был за рулем, когда его остановили полицейские.
"Патрульные остановили транспортное средство в салоне которого не было пассажиров, водитель объяснил, что именно собирается на конечную остановку маршрута. Во время разговора инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта и выраженное дрожание пальцев рук", - говорится в сообщении.
Пройти тест на состояние опьянения водитель отказался. На место вызвали представителя перевозчика и передали управление автобусом ему.
Украинцы были крайне возмущены таким поведением водителя.
"Руки дрожали, потому что от баранки их забрали. И не перегар то был, а запах печени", "Смотря как ездит добрая половина наших маршруток, там половина под градусом катается", "Почему рейды не делаются в Киевпастранс у автопарков и депо или эти рейды финансирует КПТ", - писали в сети.
"Главное - это деньги": маршутчик по-хамски поступил с участниками АТО и их матерями.
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