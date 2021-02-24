По данным правоохранителей, водитель собирался заступить на маршрут несмотря на то, что у него были явные признаки алкогольного опьянения. Более того, он уже был за рулем, когда его остановили полицейские.

"Патрульные остановили транспортное средство в салоне которого не было пассажиров, водитель объяснил, что именно собирается на конечную остановку маршрута. Во время разговора инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта и выраженное дрожание пальцев рук", - говорится в сообщении.

Пройти тест на состояние опьянения водитель отказался. На место вызвали представителя перевозчика и передали управление автобусом ему.