На Киевщине начали вакцинирование людей от коронавируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
Так, первой на Киевщине прививку против коронавируса получила врач Татьяна Шульженко, которая работает заведующей взрослого инфекционного отделения в Броварской многопрофильной клинической больницы.
Женщина объяснила, по какому принципу работает вакцина, и почему она решилась на прививку. В частности, по ее словам, даже если человек, которому сделали прививку, все-таки заболеет, он все же перенесет болезнь гораздо легче.
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"Ход коронавирусной болезни может быть очень тяжелым и даже привести к смерти пациента. Мы, медицинские работники, каждый день видим последствия COVID-19. Вакцинация формирует иммунитет к вирусу и помогает предупредить инфицирование. Однако даже если вы и заболеете, то перенесете болезнь намного легче. Именно поэтому я приняла для себя решение получить прививку и даже успела сделать это в самом начале вакцинальной кампании в области", – сказала врач.
Также В Киевской ОГА отметили, что первую волну вакцинации в регионе планируют завершить уже через две-три недели.
Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов...".
Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в Минздраве объявили о дополнительных ограничениях: "на неделю закроют...".
Также Politeka писала, что на Прикарпатье не хватает кислорода, медики валятся с ног: "нужно было все закрывать раньше".