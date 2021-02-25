В Киеве произошла авария в общественном транспорте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, маршрутка "Богдан" осталась без колеса прямо во время перемещения по дороге с пассажирами в салоне. Речь идет о маршрутке №529.

"На проспекте Гагарина у 529 маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо. Когда уже начнут их проверять на техническое состояние?" - возмущаются в публикации.

Также в Сети было опубликовано фото с места происшествия.

"Их надо не проверять! Их надо запретить по крайней мере в миллионниках, но потоки кэша не дают это сделать", "Это не первый раз. Надо поискать того "мастера", который неправильно выставляет момент затяжки колесных болтов", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе автобус влетел в грузовик, в результате чего есть травмированные. Авария произошла на съезде с Корчеватского путепровода. Столкнулись автобус "Богдан" и грузовой автомобиль MAN.

"Водитель общественного транспорта рассказал, что отвлекся на мгновение и влетел в стоящую фуру, которая стояла за поломки в левой полосе. Удар был довольно большой силы. К сожалению, не обошлось без травмированных. В больницу госпитализировали водителя грузовика", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.