В Киеве за сутки подтвердилось еще более 650 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.
Так, по данным Кличко, за прошедшие сутки, 24 февраля, в столице подтвердилось 652 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом, по данным мэра, с начала пандемии коронавирусом заболели уже 136 328 кинян.
За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 347 женщин, 278 мужчин и 27 детей.
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Также было подтверждено 18 летальных исходов от вируса, а всего с начала пандемии от осложнений, вызванных ковидом, умерли 2620 жителей столицы.
Сообщается также о 126 госпитализированных пациентах.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (124), Днепровском (97) и в Деснянском (93)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киевской области стартовала вакцинация от коронавируса. Первой на Киевщине прививки против коронавирус получила врач Татьяна Шульженко, которая работает заведующей взрослого инфекционного отделения в Броварской многопрофильной клинической больнице.
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