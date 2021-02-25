Киевлян предупреждают о резком ухудшении погодных условий, на фоне чего может осложниться ситуация на дорогах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, спасатели информируют, что по информации Укргидрометцентра, утром в четверг, 25 февраля, в столице наблюдается туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый). Такие сложные погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог.

"ГСЧС обращается к водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными!" - говорится в сообщении спасателей.

Следует отметить, что во время управления автомобилем в тумане специалисты советуют придерживаться таких правил:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как известно, во время снегопадов и гололеда в столице существенно возросло число ДТП. На фоне этого водителей призывают ездить с особой осторожностью, не выполнять сложных маневров и не превышать разрешенную скорость. Также следует не забывать об исправном техническом состоянии авто.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.