Киевлян предупреждают о резком ухудшении погодных условий, на фоне чего может осложниться ситуация на дорогах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, спасатели информируют, что по информации Укргидрометцентра, утром в четверг, 25 февраля, в столице наблюдается туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый). Такие сложные погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог.
"ГСЧС обращается к водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными!" - говорится в сообщении спасателей.
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Следует отметить, что во время управления автомобилем в тумане специалисты советуют придерживаться таких правил:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Как известно, во время снегопадов и гололеда в столице существенно возросло число ДТП. На фоне этого водителей призывают ездить с особой осторожностью, не выполнять сложных маневров и не превышать разрешенную скорость. Также следует не забывать об исправном техническом состоянии авто.
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.