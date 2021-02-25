В Киеве иностранец напал на пенсионера и ограбил его

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, по данным правоохранителей, под предлогом реставрации мебели злоумышленник познакомился с киевлянином, а затем завладел его наградными знаками отличия, ценной посудой и другими личными вещами.

В дежурную часть Соломенского управления полиции от 85-летнего киевлянина поступило сообщение о том, что в квартире на Чоколовском бульваре на него напал мужчина и забрал его награду.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что когда потерпевший возвращался домой, на него сзади неожиданно набросился знакомый и затолкал в квартиру. После того, как правонарушитель оказался в помещении, то начал душить пенсионера, заклеил ему рот скотчем и забрал из шкафа памятный орден.

"В ходе общения с заявителем мы установили, что с нападавшим он познакомился накануне, поскольку обращался к нему за услугами по реставрации мебели. Мужчина отметил, что после предыдущего визита злоумышленника он обнаружил отсутствие двух наградных знаков отличия и серебряной рюмки", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленник – иностранец 1983 года рождения. Его быстро разыскали и задержали, обнаружив у него похищенные вещи киевлянина, а также деньги, которые правонарушитель получил от продажи одного из украденных отличий.

Иностранцу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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