В Киеве и области врачи массово отказываются делать прививки от коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, заведующий отделом реанимации для инфекционных больных Алексей Куценко пожаловался, что киевские врачи не хотят вакцинироваться от коронавируса.

Отмечается, что именно Куценко первому в Киеве сделали прививку от ковида.

По его словам, из 24 сотрудников его отделения на прививку согласились только двое - он и медсестра, за что ему стыдно.

"Если честно, то мне немножко стыдно, потому что из всего моего отделения, из 24 сотрудников, только двое согласились на вакцинацию - это я и еще одна медсестра. Возможно, это моя недоработка", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Киевской области стартовала первая волна вакцинации. Первой на Киевщине прививки против коронавируса получила врач Татьяна Шульженко, которая работает заведующей взрослого инфекционного отделения в Броварской многопрофильной клинической больнице. В Киевской ОГА отметили, что первую волну вакцинации в регионе планируют завершить уже через две-три недели.

Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов...".

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