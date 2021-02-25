В Киеве женщина заблокировала эвакуатор, который пытался забрать ее машину с проезжей части
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Отмечается, девушка приехала к врачу и не нашла места для парковки, поэтому просто оставила машину на дороге, включив аварийку.
"Нужно включить человеческий фактор и не трогать машину!" - именно так сказала девушка, которая приехала к врачу на ул. Сретенская, 7/9, не нашла свободного места и просто оставила машину на дороге, включила аварийку и ушла", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что действия эвакуатора возмутили "героиню парковки", и она начала его блокировать.
"Когда эвакуатор погрузил машину и стал ехать, она заблокировала его на перекрестке с Гончара. Потом дама вызвали полицию и теперь требует СОГ "для оформления угона". Кстати, проезд по вышеупомянутой улице заблокирован. Все ждут, пока мадам успокоится", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве водителя авто решили "наказать" за неправильную парковку. Так, в Сети появилось видео, на котором показали машину, забросанную шинами, мусором и экскрементами. Киевлянка уже не впервые отличается таким "стилем" парковки, из-за чего люди даже вызвали полицию.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.