В Шевченковском районе Киева на мужчину упала с крыши сосулька, в результате чего он получил серьезную травму, на место пришлось вызывать скорую помощь.
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".
Так, в четверг, 25 февраля, столичные медики отчитались, что в Шевченковском районе на улице Прорезной 28-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и правого плеча из-за падения сосульки.
"Госпитализирован. Скорую вызвала полиция", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что в течение вчерашних суток, 24 февраля, в Киеве было зарегистрировано 147 травматических случаев. Из них 25 произошли с детьми.
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Ранее сообщалось, что в Киеве снежная глыба разбила заднее стекло машины, припаркованной на тротуаре. Это произошло возле станции метро "Дворец Украина". При этом отмечается, что водитель припарковал машину на пешеходной зоне, еще и за ограничительной лентой. Машина стояла на тротуаре возле кафе.
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