В Киеве спасатели достали из ледяной воды человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, столичные чрезвычайники спасли мужчину, который оказался в воде.

Отмечается, что в четверг, 25 февраля, в 11.51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от граждан, которые проезжали по Северному мосту и заметили, как мужчина вылез на ограждение переправы и прыгнул в реку.

На место происшествия отправилось водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв на место, водолазы установили, что на расстоянии 20 м от берега в воде находится человек. С помощью водолазно-спасательного снаряжения мужчина 1975 года рождения был доставлен на берег. Ожидая медиков, спасатели оказали пострадавшему первую неотложную помощь. Они сняли с мужчины мокрую одежду, дали теплое одеяло и горячие напитки.

Впоследствии на место прибыли медицинские работники, которые в дальнейшем занялись оказанием помощи пострадавшему.

О личности пострадавшего и причинах, почему он решил прыгнуть в воду, пока не сообщается.

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