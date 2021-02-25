В Киеве еще один человек серьезно пострадал из-за падения глыбы льда с крыши дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице травмирование получила девушка. Глыба льда рухнула на нее сверху, из-за чего девушка упала и потеряла сознание. На месте ждут врачей.

"Только что возле КНЛУ (Большая Васильковская) девушке на голову упала огромная глыба льда. Она без сознания. Женщина пытается оказать ей помощь, скорая еще в пути. Берегите себя", - говорится в сообщении.

Как известно, сосульки и глыбе льда в последнее время все чаще становятся причиной травмирования киевлян. Люди получают травмы различной степени и обращаются в больницы. При этом жители столицы возмущаются, что коммунальщики не ликвидируют должным образом сосульки, из-за чего в городе в этом году наблюдается аномальное количество пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве снежная глыба разбила заднее стекло машины, припаркованной на тротуаре. Это произошло возле станции метро "Дворец Украина". При этом отмечается, что водитель припарковал машину на пешеходной зоне, еще и за ограничительной лентой. Машина стояла на тротуаре возле кафе.

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