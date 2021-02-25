В Киеве повысили цены на проезд в общественном транспорте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соответствующую информацию в соцсети.

В частности, проезд подорожал в маршрутных такси №177 и 178, курсирующих по Дарницкому району столицы.

Объявление о повышении стоимости проезда на 1 гривну обнародовали киевляне в сообществе "Позняки-Осокорки-Харьковский".

Отмечается, что объявление появилось в маршрутках вчера, 24 февраля. В салонах автобусов, которые курсируют по этим маршрутам, появилась информация, что с 27 февраля проезд подорожает на 1 гривну.

Так, 27 февраля цена вырастет с 7 до 8 гривен. Сейчас такая цена установлена в муниципальном транспорте Киева. При этом основания для повышения цен на проезд перевозчиком не называются.

"На каком основании? Вонючие гробовозки, без билетов, без валидаторов, хамское отношение водителей! Зато цену поднять за проезд - это да, это они могут!" - возмутилась автор публикации.

Ранее сообщалось, что частные перевозчики Киевской области начали повышать стоимость проезда на пригородных маршрутах. Они объясняли это тем, что выросла стоимость горюче-смазочных материалов, ремонта машин и выросла минимальная зарплата. Однако выяснилось, что перевозчики подняли цены самовольно.

Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.

Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.

Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "убери свои деньги и освободи машину".