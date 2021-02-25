В Киеве разыскивают женщину, которая бутылкой разбила лобовое стекло чужого авто, припаркованного во дворе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел 23 февраля ночью.

"Расправу" над машиной устроили на Борщаговке в районе рынка"Колибрис".

"Внимание! Розыск! Просим помочь найти женщину, которая ночью 23 февраля, в 2:19 (есть таймкод на видео) подошла к припаркованному автомобилю и разбила лобовое стекло. После содеянного - сбежала. До этого она же была в другом подъезде, видимо присматривалась к автомобилям, но ее испугали камеры (предположение). Вдруг кто-то узнает - напишите, плиз. Киев, Борщаговка, в районе рынка Колибрис", - говорится в сообщении.

На опубликованных с места происшествия кадрах можно заметить, что женщина с бутылкой в руке подходит к припаркованному авто, а затем изо всех сил бьет бутылкой по лобовому стеклу. О мотивах такого поступка, а также о том, кто является владельцем поврежденного авто, пока что информации нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве снежная глыба разбила заднее стекло машины, припаркованной на тротуаре. Это произошло возле станции метро "Дворец Украина". Водитель припарковал авто возле кафе "Нокс", на пешеходной зоне, которая к тому же была ограждена лентой.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.