В Киеве разыскивают двоих детей - брата и сестру 12 и 14 лет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что дети ушли из дома и скрылись в селе Рогозов.

"Бориспольским районным управлением полиции разыскиваются дети (родные сестра и брат): Герасименко Кристина, 14 лет, и Герасименко Виктор, 12 лет, 24.02.2021 около 13:00 покинули место жительства, по ул. Соборности с. Рогозов, Бориспольского ТГ и теперь их местонахождение не известно. На связь с родными не выходят. Вероятно, находятся в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Также сообщается о приметах детей. Кристине на вид 14 лет, рост 163 см, среднего телосложения, волосы темные средней длины, лицо круглое, глаза голубые. На шее с правой стороны у девочки есть три родинки.

Она была одета в длинную темно-зеленую куртку с белой надписью на спине, джинсы черного цвета, черные кроссовки. С собой имеет наплечник бирюзового цвета.

Виктору на вид 12 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, темные волосы, лицо овальное, над верхней губой родинка, глаза зелено-карие. Мальчик был одет в черные брюки, желтые кроссовки, куртку красного цвета с черными полосками, шапку белого цвета с балабоном.

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