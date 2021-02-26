В Киеве произошел пожар в многоэтажке, в результате которого погиб человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, спасатели информируют, что 26 февраля около двух часов ночи им поступило сообщение о пожаре в 9-этажке в Святошинском районе столицы.

В частности, загорелся дом на ул. Симиренко, 26, что в Святошинском районе столицы.

Прибыв на место вызова, огнеборцы установили, что в одной из квартир на первом этаже в комнате произошло возгорание на диване на площади 1 квадратный метр.

Во время разведки спасатели обнаружили в квартире тело мужчины 1957 года рождения. Пожар спасатели ликвидировали подручными средствами уже в 02.29.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что в результате пожара был поврежден диван, постельное белье, закопчены стены и потолок квартиры.

Отмечается, что причина возникновения пожара устанавливается правоохранителями.

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