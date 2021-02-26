В Киеве водитель такси сбил человека, который переходил дорогу на зеленый свет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что авария произошла на перекрестке. В результате ДТП пешеход получил травму ноги.

"На перекрестке Бучмы и Миколайчука произошло ДТП: таксист Uber прямо на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый (для пешеходов) свет. К сожалению, пешеход травмировал ногу", - говорится в сообщении.

Пока что нет информации о личности пострадавшего, а также о том, в каком состоянии он находится после ДТП.

На опубликованных с места событий кадрах можно увидеть, что таксист поворачивает налево на перекрестке и совершает наезд на пешехода, в результате которого человека отбрасывает на несколько метров.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе автобус влетел в грузовик, в результате чего есть травмированные. Авария произошла на съезде с Корчеватского путепровода. Столкнулись автобус "Богдан" и грузовой автомобиль MAN.

"Водитель общественного транспорта рассказал, что отвлекся на мгновение и влетел в стоящую фуру, которая стояла за поломки в левой полосе. Удар был довольно большой силы. К сожалению, не обошлось без травмированных. В больницу госпитализировали водителя грузовика", - говорится в сообщении.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.