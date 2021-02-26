В Киеве женщина получила травмы в подземном переходе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

Так, по данным медиков, в течение вчерашних суток в столице было зарегистрировано 112 травматических случаев, из них 33 произошли с детьми.

Также отмечается, что 25 февраля в подземном переходе столицы на женщину упала плитка с потолка.

Это произошло в Днепровском районе Киева. Отмечается, что 55-летняя женщина пострадала из-за падения плитки с потолка подземного перехода. Ее забрали в больницу с ушибом мягких тканей головы. Скорую на место вызвала полиция.

Также сообщается, что в Печерском районе Киева 24-летний мужчина пострадал из-за падения льда. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головы, ушибом правого глаза, ссадинами головы, посттравматической гематомой.

Также ранее сообщалось, что в Киеве снежная глыба разбила заднее стекло машины, припаркованной на тротуаре. Это произошло возле станции метро "Дворец Украина". При этом водитель припарковал машину на пешеходной зоне, еще и за ограничительной лентой.

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