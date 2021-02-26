В Киеве парень и девушка совершили разбойное нападение на человека, у которого якобы хотели купить золотую цепочку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители сообщают, что в столице задержали парня и девушку за разбойное нападение на мужчину.

Молодая пара якобы хотела приобрести золотую цепочку, которую потерпевший выставил на продажу, но платить за нее не собирались. Встретившись с продавцом, пара применила против него газовый баллончик, забрала украшение и пыталась убежать.

Инцидент произошел на улице Белорусской в Шевченковском районе.

"Мы установили, что пострадавший разместил на сайте объявление о продаже золотого украшения. Уже через некоторое время ему позвонила девушка и сказала, что она хочет приобрести товар. Вечером она приехала с парнем и сказала, что ей золотая цепочка нравится, но на самом деле покупать она его не собиралась. Они применили газовый баллончик, забрали украшение у потерпевшего и пытались сбежать", - рассказали в полиции.

Злоумышленниками оказались 22-летний и 20-летняя девушка из Киевской области.

Они были задержаны, а также у них было изъято вещественное доказательство - золотая цепочка.

Парню и девушке грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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