В Киеве парень и девушка совершили разбойное нападение на человека, у которого якобы хотели купить золотую цепочку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, правоохранители сообщают, что в столице задержали парня и девушку за разбойное нападение на мужчину.
Молодая пара якобы хотела приобрести золотую цепочку, которую потерпевший выставил на продажу, но платить за нее не собирались. Встретившись с продавцом, пара применила против него газовый баллончик, забрала украшение и пыталась убежать.
Инцидент произошел на улице Белорусской в Шевченковском районе.
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"Мы установили, что пострадавший разместил на сайте объявление о продаже золотого украшения. Уже через некоторое время ему позвонила девушка и сказала, что она хочет приобрести товар. Вечером она приехала с парнем и сказала, что ей золотая цепочка нравится, но на самом деле покупать она его не собиралась. Они применили газовый баллончик, забрали украшение у потерпевшего и пытались сбежать", - рассказали в полиции.
Злоумышленниками оказались 22-летний и 20-летняя девушка из Киевской области.
Они были задержаны, а также у них было изъято вещественное доказательство - золотая цепочка.
Парню и девушке грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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