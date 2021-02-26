В Киеве за сутки подтвердилось еще почти 750 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в украинской столице за прошедшие сутки, 25 февраля, подтвердилось 748 случаев заболевания коронавирусом, а в целом за все время пандемии в Киеве заболели 137 076 человек.

По данным Кличко, за прошедшие сутки в столице заболели 415 женщин, 292 мужчины и 41 ребенок.

Также известно о 15 летальных исходах от вируса в течение суток. Всего с начала пандемии в Киеве 2635 человек умерли от осложнений, вызванных ковидом.

В течение суток в столичные больницы госпитализировали 77 пациентов.

Также Кличко сообщил о количестве людей, которые выздоровели - за сутки от ковида вылечились 561 человек, а в целом болезнь преодолели 93 402 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (140), Деснянском (125) и Днепровском (90)", - сообщил мэр столицы.

Как известно, в Киеве и области уже стартовала первая волна вакцинации от коронавируса. Первыми прививки делают врачам.

Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов...".

Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в Минздраве объявили о дополнительных ограничениях: "на неделю закроют...".

Также Politeka писала, что на Прикарпатье не хватает кислорода, медики валятся с ног: "нужно было все закрывать раньше".