В Киеве будут судить бывшего полицейского, сбившего двух женщин, одна из которых в результате ДТП скончалась

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Так, Киевской областной прокуратурой был утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту смертельной аварии, в которой погибла 43-летняя жительница Броваров.

ДТП произошло еще 4 октября 2020 года. Тогда работник Деснянского управления полиции ГУНП в г. Киеве, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин на пешеходном переходе в Броварах. В результате аварии одна из женщин от полученных травм погибла на месте происшествия.

Сейчас досудебное следствие в указанном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель такси сбил человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Авария произошла на перекрестке. В результате ДТП пешеход получил травму ноги.

Так, на перекрестке Бучмы и Миколайчука произошло ДТП: таксист Uber прямо на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый (для пешеходов) свет.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.