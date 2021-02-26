Киевлян продолжают "атаковать" сосульки и глыбы льда, на фоне чего в столице появился новый "тренд"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось видео, как киевлянка идет по улице в довольно неожиданном головном уборе - поверх шапки она надела каску. Вероятнее всего, такой "стиль" связан с частыми случаями травмирования киевлян в результате падения сосулек с крыш домов.

"А как вы ходите по улице? Киев, 2021", - говорится в подписи к видео.

"Так можно и под ленточками лазить", "Очень даже правильно", "Масочку, касочку, и вперед! Маску забыла, вот незадача", "Каска на голове - это лучше, чем сосульки в голове! Молодец", "Креативно", "Зато голова целая", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве снежная глыба разбила заднее стекло машины, припаркованной на тротуаре. Это произошло возле станции метро "Дворец Украина".

Также в Печерском районе Киева 24-летний мужчина пострадал из-за падения наледи. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головы, ушибом правого глаза, ссадинами головы, посттравматической гематомой.

Напомним, украинцев предупредили об опасности, стихия может оказаться смертельной: все подробности.

Как сообщала Politeka, погода устроит небывалый переполох, морозы и дожди не закончатся: к чему быть готовыми.

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