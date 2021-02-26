В Киеве показали разрушенный переход со станции метро "Святошин", на ремонт которого не так давно было потрачено около 22 млн грн

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост журналиста Александра Рудоманова в соцсети.

Так, в сети появились фото, свидетельствующие о том, что переход со станции метро "Святошин", который открыли после реконструкции в 2020 году, сейчас снова нуждается в ремонте. На фотографиях можно увидеть, что облицовка потолка перехода частично обвалилась, видны пятна от влаги, а тактильная плитка на полу начала отваливаться.

Журналист отметил, что, возможно, переход придется снова ремонтировать, потому что пятна от протечки регулярно подкрашивают.

Следует отметить, что согласно проведенному аудиту, в ходе ремонта были выявлены нарушения более чем на 7 млн грн, что составляет 31,4% от уплаченной суммы. Из этой суммы нанесены потери бюджета на 3,8 миллионов и 3,1 миллион гривен использованы неэффективно.

Как известно, подземная конструкция была закрыта на ремонт в сентябре 2019 года. Работы по реконструкции перехода обошлись Киеву в немалую сумму - 22 миллиона гривен.

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