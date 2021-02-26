За рулем был 46-летний мужчина

В Киеве патрульные остановили водителя, который был настолько пьян, что едва смог выйти из салона авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной патрульной полиции.

Так, киевские правоохранители остановили авто, водитель которого пытался осуществлять движение задним ходом.

"Вот какого водителя заметили патрульные вчера на улице Митрополита Василия Липковского. Мужчина пытался осуществить движение задним ходом и имел определенные сложности по вождению. Патрульные решили выяснить причину такого неопределенного поведения. Мужчина за рулем имел явные признаки алкогольного опьянения и едва мог отвечать на вопросы инспекторов", - говорится в сообщении.

Также патрульные рассказали, что от освидетельствования на состояние опьянения 46-летний водитель отказался.

"Инспекторы составили на водителя протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Ключи и документы на транспортное средство отдали трезвому родственнику", - говорится в сообщении.

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