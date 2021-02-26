Киевлян в последние дни зимы ожидает похолодание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в Киеве в субботу, 27 февраля, возможны осадки, а в ночь на воскресенье, 28 февраля, синоптики прогнозируют мокрый снег, а днем - переменную облачность.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в выходные в столице может опуститься ниже нуля.

В субботу, 27 числа, в Киеве в течение суток ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью - от 2 до 4 градусов тепла, днем - 4-6 градусов выше нуля.

В ночь на воскресенье, 28 февраля, синоптики прогнозируют в украинской столице осадки в виде мокрого снега, температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Днем в Киеве осадков не ожидается, температура будет от 2 до 4 градусов выше нуля, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Также синоптики отмечают, что в большинстве областей Украины в последний день зимы ожидается от 2 до 7 градусов тепла, лишь 27 февраля на юге и местами на Западе воздух прогреется до 6-9 градусов выше нуля. Осадки в разных регионах возможны, однако они будут непродолжительными и умеренными.

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