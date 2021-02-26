В Киевской области женщина сообщила в полицию об исчезновении своей 9-летней дочери

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу правоохранителей Киевщины.

Так, в полции сообщили, что жительница города Яготин Киевской области заявила об исчезновении ее дочери, которой всего 9 лет.

Уже через несколько часов полицейские выяснили место нахождения девочки. Оказалось, что она находилась с отцом, который живет в Киеве.

При этом известно, что девочка ушла из дома не просто так. Во время разговора с правоохранителями ребенок сообщил, что не хочет проживать с матерью, ведь она неоднократно проявляла агрессию в отношении дочери. Сейчас девочка находится вместе со своим отцом, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

При этом в полиции не рассказали, каким образом девочка добралась до столицы, и проводились ли какие-то действия в отношении матери ребенка.

"Уважаемые родители, будьте ответственными! Берегите ваших детей, интересуйтесь их жизнью и досугом, чтобы не допустить случаев их самовольного оставления дома", - призвали полицейские.

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