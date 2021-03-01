В Киеве произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, зазначається, що машина збила жінку, яка переходила дорогу по пішоходному переходу. Жінка отримала серйозні травми, її забрали до лікарні.

"На Княжому Затоні, 9, тяжко травмовано жінку-пішохода, яка йшла пішохідним переходом. Її терміново госпіталізують. Інформація про причини ДТП уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Так, отмечается, что машина сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила серьезные травмы, ее забрали в больницу.

"На княжеском Затоне, 9, тяжело травмирована женщина-пешеход, которая шла по пешеходному переходу. Ее срочно госпитализируют. Информация о причинах ДТП уточняется", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео с места ДТП.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на дороге стоит машина скорой помощи, и медики поднимают женщину с асфальта.

Пока что нет информации о личности потерпевшей, а также о водителе и авто, которое наехало на женщину.

Ранее сообщалось, что в В Киеве патрульные остановили водителя, который был настолько пьян, что едва смог выйти из салона авто. По словам патрульных, мужчина пытался осуществить движение задним ходом и имел определенные сложности по управлению. Патрульные решили выяснить причину такого поведения. Мужчина за рулем имел явные признаки алкогольного опьянения и едва мог отвечать на вопросы инспекторов. Также патрульные рассказали, что от освидетельствования на состояние опьянения 46-летний водитель отказался.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.