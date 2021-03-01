В Киеве динамика заболеваемости коронавирусом постепенно пошла на спад
Как передает Politeka, об этом свидетельствуют данные, опубликованные прессслужбой КГГА.
Так, в течение прошлых суток, 28 февраля, в столице выявили 156 случаев заболевания коронавирусом. Также отмечается, что от осложнений, вызванных ковидом, умерли 5 человек.
"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (42), Святошинском (30) и Днепровском (28)", - говорится в сообщении.
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В течение суток в больницы столицы с коронавирусом госпитализировали 54 пациента.
Выздоровели за минувшие сутки 16 человек. Всего подтвержденных случаев заболевания на сегодня в Киеве насчитывается уже 138 020. При этом коронавирус преодолели 93 850 жителей столицы. За период пандемии в столице было подтверждено 2662 летальных случая от вируса.
Как известно, в Киеве и области стартовала первая волна вакцинации от коронавируса. В КГГА отметили, что планируется, что эта волна продлится в течение нескольких недель. Первым прививки от коронавируса делают столичным медикам. При этом далеко не все врачи соглашаются на вакцинацию.
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