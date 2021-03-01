В Киеве женщина провалилась под лед, пытаясь спасти собаку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал KIEVMAP.
Известно, что ЧП произошло на Русановском канале. Спасателям удалось достать из воды и женщину, и песика.
"На Русановском канале спасли женщину с собакой, которая провалилась под лед. Сначала собака выбежала на лед и начала тонуть. Ее побежала спасать женщина и сама оказалась в ловушке. Спасатели вытащили на берег обоих", - говорится в сообщении.
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Также об инциденте сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По данным спасателей, в субботу утром, 27 февраля, поступило сообщение о том, что на Русановском проливе, недалеко от проспекта Соборности, 30-А, что в Днепровском районе столицы, в воде находится человек.
Как оказалось, женщина 1990 года рождения прогуливалась рядом с Русановским каналом вместе с собакой, которая выбежала на лед и провалилась. Женщина самостоятельно начала спасать своего домашнего любимца, но и сама провалилась под лед.
С помощью веревки пострадавшую и собаку достали из воды, женщину передали работникам медицинской помощи. Спасатели напомнили об опасности прогулок на льду в нынешних погодных условиях.
Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.