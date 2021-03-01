В Киеве парня ограбили и оставили на улице босым
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Муниципальной охраны Киева в соцсети.
Инцидент произошел возле Киевской городской клинической больницы №3.
"При обходе территории дежурный наряд охраны заметил парня, который прятался между деревьев. Подойдя ближе, поняли, что он без обуви. Выяснилось, что его ограбили неизвестные лица, с которыми он распивал алкогольные напитки - украли кошелек, телефон и разули его", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что есть вероятность, что парня отравили.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Измученный Потап признался, что значит жить вместе с Каменских, фото: "У нас все время..."
Скандалом обернулся новый эфир шоу "Маска", украинцы в ярости: "Вот и слили героя, а Данилко в плюсе!"
Не стало звезды сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон", подробности трагедии: "им восхищались миллионы"
Звезду "Квартала" избили до неузнаваемости в Москве, за гематомами не видно лица: первые подробности
"Позвонили матери парня и вызвали такси домой. Надеемся, с ним все будет хорошо. Вполне возможно что мужчина был отравлен. Будьте внимательны к компаниям, с которыми вы проводите время!" - призывали киевлян.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что молодой парень остался на улице без обуви.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина провалилась под лед, пытаясь спасти собаку. ЧП произошло в субботу утром, 27 февраля, на Русановском канале, недалеко от проспекта Соборности, 30-А, что в Днепровском районе столицы. Спасателям удалось достать из воды и женщину, и песика.
Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.