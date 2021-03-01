В Киеве парня ограбили и оставили на улице босым

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Муниципальной охраны Киева в соцсети.

Инцидент произошел возле Киевской городской клинической больницы №3.

"При обходе территории дежурный наряд охраны заметил парня, который прятался между деревьев. Подойдя ближе, поняли, что он без обуви. Выяснилось, что его ограбили неизвестные лица, с которыми он распивал алкогольные напитки - украли кошелек, телефон и разули его", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что есть вероятность, что парня отравили.

"Позвонили матери парня и вызвали такси домой. Надеемся, с ним все будет хорошо. Вполне возможно что мужчина был отравлен. Будьте внимательны к компаниям, с которыми вы проводите время!" - призывали киевлян.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что молодой парень остался на улице без обуви.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина провалилась под лед, пытаясь спасти собаку. ЧП произошло в субботу утром, 27 февраля, на Русановском канале, недалеко от проспекта Соборности, 30-А, что в Днепровском районе столицы. Спасателям удалось достать из воды и женщину, и песика.

Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.