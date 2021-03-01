Последний месяц зимы в украинской столице стал самым холодным за долгие годы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев LIVE".

Так, в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского сообщили, что февраль 2021 года стал самым холодным за последние девять лет.

В течение последнего месяца зимы среднемесячная температура воздуха в Киеве составляла 4,5 градусов мороза, что на 2,2 градуса ниже климатической нормы. Это был самый морозный февраль с 2012 года.

Также стало известно о том, какой день в столице выдался самым холодным, а какой - самым теплым.

"Холоднее всего было 19 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 16,6 градусов, а теплее всего - 25 числа, когда максимальная температура поднялась до +13,1 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине ожидается небольшое потепление. Температура воздуха в отдельных регионах поднимется до 9 градусов. Практически на всей территории Украины будет сухо, за исключением восточных областей. В Киеве 1 марта будет холодно, а ночью возможен мокрый снег.

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