Недавний языковой скандал в Киеве получил продолжение - владелица груминг-салона уверяет, что в обслуживании отказали якобы не из-за украинского языка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Как известно, на прошлой неделе в украинской столице разразился скандал из-за того, что в одном из груминг-салонов владелице собаки якобы отказали в обслуживании из-за ее требования разговаривать на украинском языке. По словам киевлянки, в указанном салоне принципиально не обслуживают украиноязычных клиентов.

Владелица груминг-салона Ирина тем временем уверяет, что язык в этой ситуации не при чем. Киевлянке отказали в обслуживании якобы из-за того, что у нее собака породы джек-рассел, которая является агрессивной и кусается. Узнав об этом, в салоне сказали, что в таком случае лучше обращаться в ветклинику.

"Мы ищем подходы к разным животным, но если пес агрессивен и кусается - это делает такую процедуру как чистка зубов невозможной физически. Мы тогда советуем обращаться в ветклинику", - сказала она.

Хозяйка салона рассказала, что женщине не понравилось то, что ей отказали, а также то, что Ирина разговаривала с ней на русском языке.

Примерно через неделю женщина пришла в салон, чтобы записать видео, которое, по мнению Ирины, было достаточно провокационным.

"Вы же понимаете, есть человеческий фактор. Я уважаю Украину, уважаю украинский язык, у меня филологическое образование, но в семье мы больше говорим на русском. Обычно я и мои сотрудницы говорим с клиентами на том языке, на котором они к нам обращаются. Тут я как-то сразу не переключилась. А когда поняла, что человек пришел чуть ли не с провокацией, у меня уже тоже включилась защитная реакция. И я еще раз подчеркиваю, мы отказали госпоже Татьяне именно потому, что ее собака, по ее же словам, является агрессивной, а не потому что она разговаривала на украинском", - заверила владелица салона.

Она также пожаловалась, что после этого инцидента ей начали поступать угрозы.

"Теперь нам угрожают, говорят, что подожгут или взорвут мои салоны. Это вообще нормально? В этом же нет никакого проявления патриотизма", - возмутилась женщина.

Напомним, "Дядя, тебя отсюда вынесут": в школе разгорелся скандал из-за украинский язык