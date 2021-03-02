Под Киевом ямы на дорогах латают кирпичами
Момент "ремонта" опубликован в одном из сообществ в Facebook.
«Дороги посыпаем…кирпичами» - ирочнично подписал публикацию автор видео.
На кадрах можно увидеть, как сотрудники коммунальных предприятий посыпают яму на дороге кирпичами.
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Кроме того мы писали, что дороги Киевщины превратились в "решето" после зимы.
В сети появилась фотография учатка дороги по улице Энергетиков, что в городе Мироновка, Киевской области.
Жители надеются, что ремонт будет завершен в ближайшее время, и они смогут нормально проезжать.
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