В Киеве произошло ДТП, в результате которого на остановку общественного транспорта, где стояли люди, вылетел бус

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, масштабное ДТП произошло в Киеве возле станции метро "Сырец" по направлению к центру.

Авария произошла с участием двух автомобилей ВАЗ, буса Ford и троллейбуса. В результате столкновения чудом не пострадали люди, которые были в это время на остановке.

Также сообщается о вероятных причинах ДТП.

"После столкновения бус вылетел на остановку, где в этот момент были люди, которые чудом смогли отскочить и не погибнуть. На месте работает полиция, предварительно без пострадавших. По всей вероятности, причина аварии - гололед и превышение скорости", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные остановили водителя, который был настолько пьян, что едва смог выйти из салона авто. По словам патрульных, мужчина пытался осуществить движение задним ходом и имел определенные сложности по вождению. Патрульные решили выяснить причину такого неопределенного поведения. Мужчина за рулем имел явные признаки алкогольного опьянения и едва мог отвечать на вопросы инспекторов. Также патрульные рассказали, что от освидетельствования на состояние опьянения 46-летний водитель отказался.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.