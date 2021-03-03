В Киеве произошло ДТП, в результате которого на остановку общественного транспорта, где стояли люди, вылетел бус
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, масштабное ДТП произошло в Киеве возле станции метро "Сырец" по направлению к центру.
Авария произошла с участием двух автомобилей ВАЗ, буса Ford и троллейбуса. В результате столкновения чудом не пострадали люди, которые были в это время на остановке.
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Также сообщается о вероятных причинах ДТП.
"После столкновения бус вылетел на остановку, где в этот момент были люди, которые чудом смогли отскочить и не погибнуть. На месте работает полиция, предварительно без пострадавших. По всей вероятности, причина аварии - гололед и превышение скорости", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные остановили водителя, который был настолько пьян, что едва смог выйти из салона авто. По словам патрульных, мужчина пытался осуществить движение задним ходом и имел определенные сложности по вождению. Патрульные решили выяснить причину такого неопределенного поведения. Мужчина за рулем имел явные признаки алкогольного опьянения и едва мог отвечать на вопросы инспекторов. Также патрульные рассказали, что от освидетельствования на состояние опьянения 46-летний водитель отказался.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.