В Киеве таксист в состоянии алкогольного опьянения сбил на переходе женщину с коляской

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в столице произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Водитель, сбивший пешехода, пытался скрыться с места ДТП, однако его удалось задержать.

Отмечается, что авария произошла возле остановки Петра Запорожца на бульваре Перова.

Таксист службы Bolt сбил маму с коляской. Проверка на драгере показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения - 2.71 промилле.

К счастью, женщина успела толкнуть коляску на тротуар, а сама оказалась на капоте.

"Задержаны свидетелями в 200 метрах от места наезда. Мать успела толкнуть коляску на тротуар, сама оказалась на капоте и лобовом, множественные ушибы, ребенок не пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные остановили водителя, который был настолько пьян, что едва смог выйти из салона авто. По словам патрульных, мужчина пытался осуществить движение задним ходом и имел определенные сложности по вождению. Патрульные решили выяснить причину такого неопределенного поведения. Мужчина за рулем имел явные признаки алкогольного опьянения и едва мог отвечать на вопросы инспекторов.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.