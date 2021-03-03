В Киеве коронавирус снова набирает обороты - за сутки было подтверждено 655 новых случаев заражения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

В целом, по официальным данным, с начала пандемии в Киеве коронавирус подтвердился у 139 138 человек.

За минувшие сутки, 2 марта, в Киеве заболели 353 женщины, 252 мужчины и 50 детей.

Также Кличко сообщил о 25 новых летальных случаях от вируса, а в целом за все время пандемии от коронавируса умерли 2697 киевлян.

Известно, что за сутки в столице 113 пациентов госпитализировали с ковидом.

Есть и хорошие новости - 789 киевлян в течение прошедших суток преодолели коронавирус, а всего от болезни вылечились 95 385 жителей столицы.

Также Кличко рассказал о районах столицы, которые стали "лидерами" по количеству новых случаев заражения.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (127), Дарницком (106) и Днепровском (64)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области стартовала первая волна вакцинации от коронавируса. В первую очередь прививки делают медикам, однако оказалось, что далеко не все соглашаются на вакцинацию. На фоне этого правительство планирует проводить кампанию по популяризации вакцины, а также расширяет список тех, кому могут сделать прививку одними из первых.

Напомним, в Харькове стартовала бесплатная вакцинация.

Как сообщала Politeka, одесские медики отказались от вакцинации.

Также Politeka писала, в Украине еще один регион вошел в"Красную зону".