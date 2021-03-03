В Киеве решили креативно "проучить" очередного "героя парковки"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев без цензуры".

Так, в Сети появились фото авто, которое обложили множеством "реквизитов", а также спустили шины.

Известно, что инцидент произошел на Нивках.

На фотографиях видно, что на лобовое стекло Volkswagen'а поставили шину, к антенне прикрутили мешок, а ручки и "дворники" машины украсили воздушными шариками. Также можно увидеть, что у авто спущены колеса.

Кроме того, на крышу машины постановили старую деревянную тумбу.

"Это всего лишь романтическое начало. Нас ждут очень жестокие автомобильные войны", - говорится в подписи к фото.

В комментариях к фотографиям не все оценили такие методы борьбы с неправильной парковкой. Также киевляне удивлялись, почему этой машине больше всего досталось, поскольку чуть дальше стоят так же запаркованные другие машины. В ответ люди предположили, что именно эта машина могла заблокировала проход к подъезду или стоит близко к окнам квартиры первого этажа жилого дома.

Ранее сообщалось, что в Киеве водителя авто решили "наказать" за неправильную парковку. Так, в Сети появилось видео, на котором показали машину, забросанную шинами, мусором и экскрементами.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.