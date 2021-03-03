В Киеве заметили огромный кортеж, ради которого был перекрыт центр столицы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в среду, 3 марта, в украинской столице на улице Леси Украинки был замечен кортеж автомобилей. В связи с этим движение транспорта в центре Киева перекрыли.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как сотрудник полиции регулирует движение, а на перекрестке едет кортеж авто в сопровождении патрульной машины.
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"Интересно, чей кортеж, ради которого перекрывают центр?" - говорится в подписи к видео.
Доподлинно неизвестно, кто ехал в авто, однако столичные СМИ напоминают, что сегодня в Украину с визитом прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель. Сейчас он проводит встречу с президентом Владимиром Зеленским.
В пресс-службе Офиса президента сообщили, что сегодня, 3 марта, в Мариинском дворце в Киеве начались переговоры Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится в Украине с визитом. По результатам переговоров планируется совместная встреча с представителями СМИ. Накануне, 2 марта, Владимир Зеленский и Шарль Мишель посетили КПВВ "Счастье" на линии разграничения в Луганской области.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.