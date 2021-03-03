В Киеве устроили стихийный рынок прямо в подземном переходе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на опубликованной фотографии можно увидеть, что в переходе продают фрукты и овощи. При этом торговцев в переходе стоит немало, что затрудняет возможность передвижения для людей.

Отмечается, что речь идет о переходе на Позняках, где до этого убрали МАФы, однако, как видно по фото, результата это не дало.

"Свято место пустым не бывает. В переходе на Позняках не так давно снесли МАФы. Не совсем понятно, какой в этом был смысл, если переход сейчас выглядит вот так", - говорится в сообщении.

В комментариях мнения киевлян разделились - одни говорят, что надо вызвать полицию в таких случаях, а другие защищают торговцев - мол, зарабатывают как могут.

"Дополнительная нагрузка для пешеходов - преодоление препятствий... Можно и по коробкам походить...", "Более того, еще и реально это все почти на полу под ногами прохожих валяется", "Просто не покупайте у них, и они уйдут", "А где людям стоять? Люди зарабатывают как могут", "Выходит, рынок можно устроить в любой части города?", "Принципиально ничего не покупать в таких места, и все будет ок", - пишут в комментариях.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

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