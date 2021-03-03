В Киеве водителю стало плохо за рулем, и он врезался в другую машину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

ДТП произошло на улице Юрия Шумского. Водитель вылетел на встречную полосу и врезался в другое авто.

"На Шумского одному из водителей стало плохо, он потерял сознание и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим авто. Сейчас врачи пытаются спасти жизнь водителя, которому стало плохо", - говорится в сообщении.

Также на месте происшествия сняли видео, на котором можно наблюдать, как врачи борются за жизнь мужчины.

К сожалению, впоследствии появилась информация, что спасти водителя не удалось, он скончался.

"К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь водителю. Мужчине было 62 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Водитель, сбивший пешехода, пытался скрыться с места ДТП, однако его удалось задержать. Авария произошла возле остановки Петра Запорожца на бульваре Перова. Таксист службы Bolt сбил маму с коляской. Проверка на драгере показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения - 2.71 промилле. К счастью, женщина успела толкнуть коляску на тротуар, а сама оказалась на капоте. Водитель уже задержан.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.