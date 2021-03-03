В Киеве обнаружили очередного пьяного водителя, который к тому же бросался на полицейских

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, киевлянин увидел, что возле авто лежит мужчина. Как выяснилось, это водитель транспортного средства, стоящего рядом. Когда на место приехали патрульные, нетрезвый водитель начал на них бросаться и спорить.

Инцидент произошел возле парка Киото.

"Идя по парку Киото, сознательный гражданин увидел мужчину, который лежал возле авто. Подойдя ближе, он увидел, что это - водитель, и он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вызвал 102. Приехали копы, но тот начал спорить и бить полицейских. Лежит теперь фейсом в земле. -1 алко-водитель за рулем", - говорится в сообщении.

В полиции данный инцидент пока что не комментируют, поэтому о личности водителя и примененных к нему мерах пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в В Киеве таксист в состоянии алкогольного опьянения сбил на переходе женщину с коляской. Авария произошла возле остановки Петра Запорожца на бульваре Перова. Таксист службы Bolt сбил маму с коляской.

Проверка на драгере показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения - 2.71 промилле. Женщина успела толкнуть коляску на тротуар, а сама оказалась на капоте.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.