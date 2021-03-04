В Киеве массово выбивают стекла на автомобилях и крадут оттуда вещи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице завелись еще одни автоворы.

Сообщается, что в течение ночи ворами было побито 5 авто.

"Этой ночью на Голосеевском проспекте, 11, повыбивали окна и обокрали сразу 5 автомобилей. В одном из авто находился белый пакет с амбулаторными картами пациентов. Если кто найдет - обратитесь в личные сообщения, пожалуйста", - говорится в сообщении.

В комментариях люди посочувствовали автовладельцам, однако возмутились тем, что карты пациентов вообще были вынесены из больницы.

"Спишут на пациентов и скажут, что взяли на руки и не вернули", "А если серьезно, то какого черта, амбулаторные карты делали вне поликлиники? История болезни является врачебной тайной, ну в теории", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве решили креативно "проучить" очередного "героя парковки". В частности, на лобовое стекло авто Volkswagen'а поставили шину, к антенне прикрутили мешок, а ручки и "дворники" машины украсили воздушными шариками. Также можно увидеть, что в авто спущены колеса. Известно, что инцидент произошел на Нивках.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.