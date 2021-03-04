В Киеве коронавирус снова набирает обороты - за сутки болезнь подтвердилась у 868 людей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в течение минувших суток, 3 марта, подтвержденных случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано 868. В целом, по официальным данным, с начала пандемии заразились 140 006 киевлян.

За прошедшие сутки болезнь подтвердилась у 464 женщин, 359 мужчин и у 45 детей.

Также Кличко сообщил о 21 летальном случае от вируса за минувшие сутки. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 2718 киевлян.

В течение 3 марта 108 человек были госпитализированы с ковидом, а 310 киевлян выздоровели после болезни.

Также Кличко рассказал, какой район столицы стал "лидером" по количеству новых случаев заражения.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (183), Оболонском (130) и Деснянском (116)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области стартовала первая волна вакцинации от коронавируса. В первую очередь прививки делают медикам, однако оказалось, что далеко не все соглашаются на вакцинацию. На фоне этого правительство планирует проводить кампанию по популяризации вакцины, а также расширяет список тех, кому могут сделать прививку одними из первых.

Напомним, в Харькове стартовала бесплатная вакцинация.

Как сообщала Politeka, одесские медики отказались от вакцинации.

Также Politeka писала, в Украине еще один регион вошел в"Красную зону".