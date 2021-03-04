В Киеве произошло очередное ЧП на дороге
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, у маршрутки прямо на ходу отвалилось колесо. При этом это случилось во время движения маршрутки по трамвайным путям, из-за чего теперь заблокировано движение трамваев.
"На Оленевской у маршрутки, которая ехала трамвайными путями, отвалилось колесо. Уже привычная ситуация для столичных маршруток. Движение трамваев заблокировано", - говорится в сообщении.
На опубликованном фото можно увидеть, что маршрутка "Богдан" стоит на трамвайных путях, и у нее отлетело левое заднее колесо.
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"Весна пришла, начали таять маршрутки", "Для Кропивницкого это тоже привычная ситуация", "Давно пора сделать маршрутки городскими, а частные - убрать. Думаю, в бюджете города нашлись бы деньги", - пишут в комментариях.
Ранее также сообщалось, что в Киеве таксист в состоянии алкогольного опьянения сбил на переходе женщину с коляской. Авария произошла возле остановки Петра Запорожца на бульваре Перова. Таксист службы Bolt сбил маму с коляской. Проверка на драгере показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения - 2.71 промилле. Женщина успела толкнуть коляску на тротуар, а сама оказалась на капоте.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.