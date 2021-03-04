В Киевской области разыскивают свидетелей ДТП, в котором погиб ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, под Киевом произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний ребенок. Авария произошла в среду вечером, 3 марта.

"Погиб ребенок. Смертельное ДТП под Киевом: поиск свидетелей. Вечером 03.03.2021 в Белогородке в районе 21.00 на ул. Соборная между "Форой" и ЖК "Амстердам" был насмерть сбит ребенок 14 лет... Просим всех свидетелей ДТП откликнуться по телефону 0632855225. Возможно, у кого-то есть запись с видеорегистратора. Спасибо", - говорится в сообщении.

Также в Сети было опубликовано фото авто, которое сбило ребенка. Как видно на снимке, удар был достаточно сильным - у машины разбито лобовое стекло, а также серьезно поврежден капот и бампер.

О личности погибшего ребенка пока что информации нет.

Ранее также сообщалось, что в Киеве таксист в состоянии алкогольного опьянения сбил на переходе женщину с коляской. Авария произошла возле остановки Петра Запорожца на бульваре Перова. Таксист службы Bolt сбил маму с коляской. Проверка на драгере показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения - 2.71 промилле. Женщина успела толкнуть коляску на тротуар, а сама оказалась на капоте.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.