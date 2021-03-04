Под Киевом ребенок провалился под лед и погиб

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, по данным спасателей, под лед провалились два ребенка. Одного удалось спасти, а другой, к сожалению, утонул.

Погибшей оказалась 11-летняя девочка.

Трагедия произошла вчера, 3 марта. В 18.00 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что нужна помощь в спасении детей на льду в селе Шкаровка Белоцерковского района.

"К месту вызова был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь. По прибытию на место было установлено, что одного ребенка удалось спасти жителям села, а другая девочка 2010 года рождения утонула. Спасателями были проведены аварийно-спасательные работы по доставанию тела ребенка из-под льда р. Рось. К проведению аварийно-спасательных работ привлекалась 4 человек личного состава", - говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве в урочище "Наталка" почти весь лед усеян рыбаками. Более 40 человек закрыли глаза на опасность и пытаются выловить рыбу, буря проруби на подтаявшем льду.

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