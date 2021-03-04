В Киеве ради размещения рекламы спилили цветущее дерево

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев media".

Так, в сети появилось фото, на котором можно увидеть, что от магнолии, которая росла возле дома по улице Сечевых Стрельцов, 30а, остался только ствол.

На фотографии видно, что на фасаде дома на стене, которую хорошо видно с дороги, вывесили большой баннер с рекламой жилого комплекса в коллаборации с компанией производства техники.

Киевляне возмутились тем, что дерево пострадало из-за рекламы на здании, и обратились по этому поводу в Управление по вопросам рекламы КГГА и КП “Киевреклама”. Там ответили, что предприятие искренне разделяет возмущение, поэтому срочно направлены все данные о владельце соответствующей конструкции в КО "Киевзеленстрой".

"На сегодня конструкция имеет разрешение на размещение. Владельцем выступает организация ООО "Айкон медиа", - отметили в управлении.

Также жители столицы начали писать в соцсетях представительству компании по производству техники в Украине и в администрации ЖК.

Кроме того, киевляне отмечают, что хоть и дерево не спилили полностью, но оно может погибнуть, поскольку магнолия очень чувствительна к таким обрезкам. Если она выживет и пустит новые ветки, то цвести дерево начнет не раньше, как через три года.

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